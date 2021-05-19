عبد العاطي: جاهزين ببنية تحتية قوية للموارد المائية في حال الملء الثاني لسد النهضة

أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر بشكل كبير على مصر والسودان خاصة إذا كان هناك جفاف، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تستهدف خلال هذا الملء تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه.



وأضاف "عبد العاطي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هناك مؤشرات تشير إلى وجود مشاكل فنية تمنع إثيوبيا من تخزين هذه الكمية من المياه، ولكنها مؤشرات غير مؤكدة حتى الآن.



وأشار إلى أن مصر جاهزة بوجود بنية تحتية قوية للموارد المائية في حالة الملء الثاني لسد النهضة، مستطردًا "نسعى حاليًا لأن يكون هناك بنية تحتية تقدر تستحمل السيول أو الفيضانات أو الجفاف أو تغيرات مناخية الطبيعية أو خارجية وسد النهضة يعتبر أحد صدمة من الصدمات التي ستنتقص من كمية المياه التي تصل إلينا لأنه يعتبر جفاف صناعي".

