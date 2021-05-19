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العناية الإلهية تنقذ قائد دراجة بخارية من الموت بالحوامدية
الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:58 م
إيمان عبد العاطي
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أنقذت العناية الإلهية قائد دراجة بخارية "تروسيكل" من الموت إثر سقوطها في ترعة بمدينة الحوامدية، مساء الأربعاء.
تلقى العميد أحمد الشرقاوي مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بإحدى الترع، بنطاق القسم.
وكشفت المعاينة المبدئية أنه أثناء سير "تروسيكل" بمنطقة الثلاثة كباري اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها بالترعة دون خسائر في الأرواح.
ويعكف رجال الحي على انتشال التروسيكل بمساعدة الأهالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
تلقى العميد أحمد الشرقاوي مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بإحدى الترع، بنطاق القسم.
وكشفت المعاينة المبدئية أنه أثناء سير "تروسيكل" بمنطقة الثلاثة كباري اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها بالترعة دون خسائر في الأرواح.
ويعكف رجال الحي على انتشال التروسيكل بمساعدة الأهالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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