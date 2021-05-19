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عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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بات التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك علn أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء، بعد المشاكل التي أفتعلها اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب تأخير مستحقاته المالية، وعدم مقدرة اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي النادي على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الفجر الرياضي"  أن التونسي فرجاني ساسي توصل إلى اتفاق نهائي مع بيراميدز للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل الحصول على  2 مليون دولار  في الموسم، ويمتلك اللاعب عروضًا من فرق خليجيه لكنه يفضل الاستمرار داخل مصر.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" أرقام التونسي فرجاني ساسي هذا الموسم :

- سجل التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 3 أهداف فقط هذا الموسم وجميعهم في الدوري المصري، وأحرز هدف في نادي غزل المحلة في المباراة التي انتهت بفوز نادي غزل المحلة بنتيجة 2/1

- وسجل هدف قاتل هدف الفوز للزمالك علي الاسماعيلي في المباراة التي انتهت بفوز نادي الزمالك بنتيجة 2/1

- وأخيرا سجل هدف التعادل في مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1.

- صنع التونسي فرجاني ساسي 4 أهداف ، 2 في الدوري المصري ، 2 في دوري أبطال أفريقيا .

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