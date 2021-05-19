عاجل - استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

أعلن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، استقالة اللجنة بالكامل، في خطو مفاجئة لجميع جماهير القلعة البيضاء.





وكلفت اللجنة، المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة، بعقد جلسة لوزير الرياضة، لتقديم الاستقالة بشكل رسمي.





وكان وزير الرياضة قد أعلن إيقاف مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتجميده بسبب مخالفات مالية، رصدتها لجنة تفتيش تابعة للوزارة، وتمت إحالتها للقضاء في نوفمبر الماضي.





يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش مساء غدًا الحميسس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



