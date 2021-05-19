سولشاير يُعلق على تضامن بوجبا وديالو مع فلسطين

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن آراء اللاعبين يجب أن تُحترم بعد أن رفع بول بوغبا وأماد ديالو العلم الفلسطيني عقب التعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.





وحمل ثنائي فريق ليستر سيتي حمزة تشودري وويسلي فوفانا العلم الفلسطيني أيضا عقب المباراة النهائية لكأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت الماضي، وقال سولشاير إن اللاعبين لديهم الحق في التعبير عن آرائهم.





وأبلغ المدرب النرويجي الصحافيين: اعتقد أننا نحتاج إلى لاعبين من خلفيات متنوعة وثقافات مختلفة وبلدان مختلفة ويجب أن نحترم مواقفهم اذا كانت مختلفة عن آراء آخرين.





وأضاف: إذا فكر اللاعبون بفريقي في أشياء أخرى غير كرة القدم فهذا أمر ايجابي واعتقد أننا شاهدنا بعض اللاعبين في السابق يهتمون بقضايا أخرى.





وواصل: ماركوس راشفورد على سبيل المثال ترك تأثيرا في توفير الغذاء للأطفال المحتاجين ونحترم حق اللاعبين في الاحتفاظ بوجهات نظر مختلفة.



