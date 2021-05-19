وزير الري: ندير المياه في مصر بـ"الشعرة"..ولا يجب أن نأخذ تأثير الملء الثاني للسد بهزار

قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الملء الأول لسد النهضة أثر على السودان بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه تسبب في ثلاث مشاكل لها.



وأضاف "عبد العاطي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "حدث لها في البداية جفاف وبعد إطلاق المياه من سد النهضة حدث لها فيضانات تزامنًا مع السيول".



وتابع "بعدها قامت إثيوبيا بفتح البوابات وإطلاق كمية من الطمي تسبب في تعكير مياه الشرب في السودان، ولا يجب أن نأخذ تأثير السد بهزار، ولكن مصر خلال الخمس سنوات الماضية كانت تستعد لحدوث الملء ببعض الإجراءات للحفاظ على مواردها المائية".



واستطرد "قامت مصر بتحديد مساحات زراعة بعض المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل القصب والموز والأرز، وإنشاء 120 محطة لتحلية المياه، وأكبر محطتين في العالم لمعالجة الصرف الزراعي بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع والاعتماد على الري الحديث وهذا من شأنه تقليل صدمة الملء الثاني للسد والتقليل من تأثيرها".



وأكد وزير الري والموارد المائية "ندير المياه في مصر بالشعرة، وندير الفيضان والجفاف باحترافية ونواجه كل التحديات، ونعمل على مشروع تبطين الترع ومشروعات أخرى لزيادة القدرة على تحمل الصدمات في أي وقت، ومازالنا نسعى للوصول إلى اتفاق ملزم ومرضي بين الدول الثلاث، لأن عدم الوصول إلى اتفاق يمثل مشكلة للجميع وليس لطرف على حساب آخر، وسيدخلنا في دوائر أخرى إحنا في غنى عنها وهو أمر مهم للدول الثلاث بالتساوي".