حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة المصرى





أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الفريق أمام المصرى المقرر لها فى التاسعة مساء غدا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدورى الممتاز لكرة القدم.





وضمت القائمة كلا من : محمد صبحى ،عمرو خليل ، هشام صلاح ، داميون لوى ، محمود رزق ، السيد سالم ،صبرى رحيل ،عمرو الميدانى ، كريم يحيى ،مروان عطيه ، أحمد راشد ، فوزى الحناوى ، أحمد حجى ، حسام عاشور ، أحمد حامدين ، عبد السميع ابراهيم ، عبد الغنى محمد ، اوكوى ، محمد الصباحى ، روماريو .





ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 36 نقطة .



