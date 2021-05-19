"رابط مباشر".. طرق التسجيل في لقاح كورونا وحجز الجرعات





التسجيل في لقاح كورونا ، فتح موقع حجز جرعات لقاح كورونا أبوابه، أمام الراغبين في التتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19" في فبراير الماضي.





موقع التسجيل في لقاح كورونا والفئات المستحقة





وحددت وزارة الصحة والسكان 3 فئات يحق لها التسجيل في لقاح كورونا، والتي تضمنت الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.





رابط مباشر بشأن التسجيل في لقاح كورونا





التسجيل في لقاح كورونا عبر موقع حجز اللقاحات بعد إطلاقه، والذي نتيحه لحضراتكم من خلال الضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا". ويمكن للفئات المستحقةعبر موقع حجز اللقاحات بعد إطلاقه، والذي نتيحه لحضراتكم من خلال الضغط "".





خطوات التسجيل في لقاح كورونا





التسجيل في لقاح كورونا عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا. الدخول إلى موقع





تحديد أي فئة تنتمي إليها.





اختيار الفئة المحددة.





ملء البيانات ووضع الإسم والمحافظة وبيانات الاتصال.





إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.





موقع التسجيل في لقاح كورونا وحجز الجرعات





وأتيح التسجيل في لقاح كورونا عبر موقع حجز جرعات لقاح كورونا، الذي فتح أبوابه في فبراير 2021، وفي الموعد المحدد له، من أجل تلقي طلباتع الحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشاره على أمل التخلص من الجائحة.

إمكانية التسجيل في لقاح كورونا





وأعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، في وقت سابق، عن انطلاق التسجيل في لقاح كورونا ب فتح الموقع الإلكتروني، واوالذي كان يوم االأحد 28 فبراير، حيث بدأ تسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.





الأوراق المطلوبة من أجل التسجيل في لقاح كورونا





وأشارت وزيرة الصحة إلى أن التسجيل في لقاح كورونا موقع يتطلب من المواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.





موقع التسجيل في لقاح كورونا





وأمرت هالة زايد بضرورة البدء في التسجيل في لقاح كورونا للفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، إضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.





التسجيل في لقاح كورونا والرسائل النصية





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات، عبر موقع حجز جرعات لقاح كورونا.





"رابط مباشر".. طرق التسجيل في لقاح كورونا وحجز الجرعات





