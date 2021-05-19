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أستاذ قانون جنائي: 10 آلاف جنيه غرامة رفض الحصول على لقاح كورونا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن القانون يعاقب أي شخص يتستر على شخص مصاب بمرض مُعد مثل كورونا بالغرامة والحبس، مشيرًا إلى أن هذا القانون متواجد منذ 1958، وأدخل عليه بعد التعديلات في عام 2020، من خلال فرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، لمن يرفض الحصول على لقاح كورونا، خاصة أن التعديل أكد بأن التطعيم وجوبي.

وتابع "السعداوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن ولي الأمر مسؤول عن تطعيم أبنائه أو من يعول، وأي شخص يخالف ذلك يعاقب بالغرامة سالفة الذكر، مضيفًا أن القانون أجاز للشرطة تفتيش المنازل، دون الرجوع إلى سلطة النيابة العامة، ولها الأمر بعزل المريض وتطهير المنزل، وإعدام أي مواد يعذر تطهيرها.

ولفت إلى أن أي شخص يعيق دفن الميت المصاب بكورونا، أو أي مرض معدي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، ولا تزيد عن 3 سنوات، وأي شخص يتستر على مصاب بكورونا، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 5 لـ50 الف جنيه، وفي حال تكرار هذه الجريمة تضاف الغرامة.

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