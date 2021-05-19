نصائح مهمة للحفاظ على محرك سيارتك.. تعرف عليها

توجد العدي من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها قائدوا السيارات، إما بقصد أو دون، والتي تكلفهم الكثير، حيث تقلل من العمر الافتراضي لمحرك السيارة وتؤثر على سلامته.





وأكد خبراء السيارات على أن العادات الخاطئة التي يتبعها الكثيرون قبل البدء بالقيادة أو خلالها، تسبب أضراراً بالغة وقاتلة للمحركات، ما ينتجع عنه الكثير من المشاكل.





وترصد بوابة "الفجر" لمتابعينا الكرام، أبرز النصائح التي يجب على السائقين اتباعها من أجل الحفاظ على سلامة المحرك في السطور التالية:





عدما تشغيل السيارة لوقت طويل قبل التحرك تجنباً لإحداث ضرر بالمحرك وتلفه.





تجنب تشغيل السيارة لوقت طويل في وضع الثبات.





تجنب تدفئة السيارة من خلال تشغيل السيارة في وضع الثبات.





إطفاء المحرك في الأماكن المزدحمة حتى لا يضعف المحرك.





تحريك السيارة وتجنب التوقف المتكرر حتى لا نعطي فرصة لزيت المحرك بأن تقل سرعة حركته.

الحفاظ على تغيير زيت المحرك بشكل دوري وتقصير الفاصل الزمني لتغييره.



