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عاجل - سلبية مسحة إيهاب جلال

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أثبتت المسحة التى أجراها إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى سلبياتها من فيروس كورونا وتحسنت حالته تماما وينتظر أن يقود الفريق من الملعب بداية من غدا

كان إيهاب جلال قد غاب عن قيادة فريقه المباريات الخمسة الماضية بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب استطاع أن يوقف سلسلة انتصارات الدراويش بعد أن فاز عليه في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز ، بهدف مقابل لاشئ.

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