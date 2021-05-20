"الأوقاف": إعداد إدارة خاصة للدعوة الإلكترونية على التليجرام واليوتيوب

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدعوة، إن الوزارة تتبنى استراتيجية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وتفكيك الفكر المتطرف، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الجماعات المتطرفة كانت تستخدم هذه المواقع لنشر الفكر المتطرف.





وأضاف "أبوعمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الوزارة قامت بإعداد إدارة خاصة للدعوة الإلكترونية ما بين صفحات وتطبيقات وقنوات على التليجرام واليوتيوب، والهدف إرسال رسائل دعوية مختلفة، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية



