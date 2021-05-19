عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

تقدمت اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مكتفية بالفترة التي قضتها اللجنة داخل القلعة البيضاء.

وعقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اجتماعًا مع المهندس حسين لبيب مساء أمس للحديث حول تولي الأخير قيادة لجنة إدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة.





واستقرت وزارة الشباب والرياضة على تشكيل لجنة برئاسة حسين لبيب لإدارة الزمالك على أن تضم عدد من الأعضاء.. وجاء أبرز المرشحين للتواجد في اللجنة الجديدة كالتالي:





حسين السمري - سامي صبحي - هاني شكري - عمرو أدهم - هاني برزي - حسين السيد





وكانت اللجنة الحالية برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز توليت إدارة الزمالك بعد قرار وزارة الرياضة بإيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق برئاسة مرتضى منصور.



