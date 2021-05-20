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"الأوقاف": أكاديمية الوزارة ستكون راية لنشر الدين على مستوى العالم

الخميس 20/مايو/2021 - 03:09 ص
الدكتور محمد مختار جمعة
الدكتور محمد مختار جمعة
كساب أحمد
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قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدعوة، إن الوزارة مهتمة بتأهيل الإمام بشكل مهني منضبط، لكي يكون الإمام على دراية واعية بالأحداث المحلية والاقليمية والدولية، خلاف الشؤون الدينية.

وتابع "أبوعمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن أكاديمية وزارة الاوقاف بإذن الله ستكون راية من رايات نشر الدين على مستوى العالم، وهناك العديد من الطلبات على مستوى العالم بتدريب الائمة في هذه الأكاديمية.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الأكاديمية ستنظم دورات أون لاين لتدريب الأئمة بسبب أزمة كورونا، وهناك أئمة من 6 دول تقدمت للحصول على هذه الدورات تتمثل البرازيل وفرنسا والعديد من الدول الأخرى

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