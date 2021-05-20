"الأوقاف": أكاديمية الوزارة ستكون راية لنشر الدين على مستوى العالم

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدعوة، إن الوزارة مهتمة بتأهيل الإمام بشكل مهني منضبط، لكي يكون الإمام على دراية واعية بالأحداث المحلية والاقليمية والدولية، خلاف الشؤون الدينية.





وتابع "أبوعمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن أكاديمية وزارة الاوقاف بإذن الله ستكون راية من رايات نشر الدين على مستوى العالم، وهناك العديد من الطلبات على مستوى العالم بتدريب الائمة في هذه الأكاديمية.



