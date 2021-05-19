بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم بيرنلي وينتزع المركز الرابع في البريميرليج

أنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تقدم للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على مضيفه بيرنلي اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة والثلاثين للمسابقة.





وارتفع رصيد ليفربول، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي، إلى 66 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة.





وتتنافس فرق تشيلسي، صاحب المركز الثالث بـ67 نقطة وليفربول وليستر على نيل آخر بطاقتين لدوري الأبطال في الموسم القادم، بعدما حسم مانشستر سيتي (البطل) ومانشستر يونايتد (الوصيف) أول تذكرتين للمسابقة القارية.





ويستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس في المرحلة الأخيرة للبطولة، التي تشهد مواجهتين أخرتين هامتين، حيث يلتقي ليستر سيتي وضيفه توتنهام، في حين يخرج تشيلسي لملاقاة مضيفه أستون فيلا.





في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي، الذي ضمن نجاته من الهبوط للدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، عند 39 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).





وافتتح النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو التسجيل لليفربول في الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميلاه ناثانيال فيليبس وأليكس أوكسلايد تشامبرلين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و88.



