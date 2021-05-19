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"فيس بوك" تراقب المحتوى المنشور حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:24 م
فيس بوك
فيس بوك
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كشفت شركة "فيس بوك" الأمريكية، اليوم الأربعاء، الموافق الـ19 من مايو 2021، عن إنشاء مركز عمليات خاصة لمراقبة المحتوى المنشور عبر منصتيها "فيسبوك" و"إنستجرام" حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن جانبها، أوضحت مونيكا بيكرت نائبة رئيس فيس بوك لشئون السياسة، أن مركز العمليات الخاصة سيعمل على مدار 24 ساعة، متضمناً متحدثين باللغتين العربية والعبرية لمساعدة الشركة في تحديد أي انتهاك لسياساتها، وكذلك استعادة المحتوى الذي تمت إزالته عن طريق الخطأ.

وأشارت بيكرت إلى أن مركز العمليات الخاصة، الذي تم تشكيله رسمياً الأسبوع الماضي، يتضمن أعضاء من أقسام مراجعة المحتوى وسياسة المحتوى التابعة لفيس بوك ما يساعد في سرعة الاستجابة أمام الأحداث المتغيرة والمتسارعة.

وقالت نائبة رئيس فيس بوك لشئون السياسة، إن عمليات مماثلة تم إنشاؤها في الماضي بشأن التعامل مع أوضاع مثل كورونا وحرائق الغابات في كاليفورنيا والانتخابات الأمريكية والبرازيلية.

وأتمت: "تلك العملية ستستمر طالما تُعتبر ضرورية وستستمر فيس بوك في مراقبة الأوضاع على الأرض للتأكد من قراراتها.

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