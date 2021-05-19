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أزمة كبرى تضرب ريفر بليت بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
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ربما يضطر ريفر بليت إلى إشراك أحد لاعبيه العاديين في مركز حراسة المرمى خلال مباراته المقبلة في كأس ليبرتادوريس بعدما أصيب كل حراسه الأربعة المسجلين في تشكيلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ريفر في بيان إنه طلب من اتحاد أميركا الجنوبية "الكونميبول" الحصول على استثناء وضم الحارسين ليو دياز وأوغستين غوميز لتشكيلته قبل مواجهة إندبندينتي سانتا في يوم الأربعاء.

وخاض الحارس دياز مباراته الأولى مع ريفر خلال الخسارة أمام بوكا جونيورز في الدوري يوم الأحد الماضي.

وقال "الكونميبول" لـ"رويترز" إنه رد على طلب ريفر رغم عدم الكشف عن التفاصيل. وذكرت تقارير أرجنتينية أن الاتحاد رفض هذا الالتماس.

وإذا حدث ذلك فربما يضطر ريفر، الذي يحتل المركز الثاني في مجموعته بكأس ليبرتادوريس برصيد ست نقاط من أربع مباريات، إلى إشراك عشرة لاعبين فقط أمام إندبندينتي.

وفقد ريفر 20 لاعبا بعدما جاءت فحوص فيروس كورونا إيجابية منذ يوم الجمعة، كما يغيب بعض اللاعبين أيضا بسبب الإصابة.

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