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نادية الجندي تنعي ابنة فريد الديب.. بهذه الكلمات

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعت الفنانة نادية الجندى ابنة فريد الديب المحامى المعروف التى توفيت إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت نادية الجندى صورة لـ ابنة فريد الديب عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: أتقدم بأحر التعازي للمحامي السيد #فريد_الديب في وفاة أبنته الدكتورة #ايمان_فريد_الديب".

وتابعت"ربنا يرحمها يارب خالص التعازي والمواساة له وللعائلة الكريمة تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته (إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ".



توفيت إيمان ابنة فريد الديب المحامى المعروف، إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتعرضت إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه وافتها المنية اليوم.

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