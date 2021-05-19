عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة





أكد ابراهيم عبدالله عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة قامت بتقديم الاستقالة إلى وزير الشباب والرياضة، منعًا للحرج، واحتراماً لأنفسهم.





وأشار إبراهيم عبدالله في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن اللجنة لم تكن تعلم بوجود قرار بإقالتها، وقد لا يكون هناك تغييرًا للجنة، ولكن تم تقديم الإستقالة لرفع الحرج.





وأوضح أن اللجنة قدمت للزمالك، ما بوسعها، وبذلت قصارى جهودها من أجل رفعته، مؤكداً أن النادي لديه ابناء مخلصين وأي لجنة تستطيع تقديم الكثير، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء لا تقف على أشخاص.





وتابع، " تحملنا مسئولية النادي في وقت صعب، بتكليف من الدولة، وهدفنا كان الحفاظ على الزمالك، وهناك من كان يقول أن الدولة تريد أن تهدم الزمالك، على الرغم من أن الزمالك هو من أهم أندية الدولة، ونجحنا في إثبات عكس ذلك".





وشدد على أن اللجنة لم تستقبل أي تبرعات من أي أشخاص، على الرغم من الأزمات التي مر بها النادي، ولم يتبرع أحد حتى بكيلو برتقال، فالزمالك أكبر من ذلك، وقادر على أن يكون أغنى الأندية.





وكشف، "وزير الرياضة لم يتدخل في أي قرار يخص نادي الزمالك، استعنا به في الأزمات فقط، وهو كان يقوم بمساعدتنا في كثير من الأمور".





وأتم، "مليار و300 مليون جنيه مديونيات نادي الزمالك للحكومة، تراكم سنوات لمصلحة الضرائب والتأمينات والأوقاف، وهناك مديونيات كثيرة نقوم بسدادها ومستحقات متأخرة".





جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أكدت أن وزير الرياضة أشرف صبحي، قام بعقد جلسة مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، وهناك اتجاه لتعيين لجنة جديدة.



