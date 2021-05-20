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أستاذ اقتصاد: تفعيل الحد الأدنى للأجور هدفه تقليل الآثار السلبية لأزمة كورونا

الخميس 20/مايو/2021 - 05:13 ص
علي الإدريسي
علي الإدريسي
كساب أحمد
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قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن قرار تفعيل الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة يوليو المقبل، هدفه تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليل الأثار السلبية لأزمة كورونا، مضيفًا أن هناك زيادة في موازنة الاجور بـ26 مليار جنيه.

وتابع "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن موازنة الأجور في العالم المالي الحالي 335 مليار جنيه، وفي العالم المالي المقبل ستصل لـ361 مليار، وهذا من شانه أن ينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن معدل التضخم انخفض بشكل كبير، وهذا يعني أن الدخل الحقيقي للموظف سيكون اكبر، أي أن قيمة السلع التي سيحصل عليها الموظف من خلال راتبه ستكون أكبر من خلال السنوات السابقة.

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