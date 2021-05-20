أستاذ اقتصاد: تفعيل الحد الأدنى للأجور هدفه تقليل الآثار السلبية لأزمة كورونا

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن قرار تفعيل الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة يوليو المقبل، هدفه تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليل الأثار السلبية لأزمة كورونا، مضيفًا أن هناك زيادة في موازنة الاجور بـ26 مليار جنيه.





وتابع "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن موازنة الأجور في العالم المالي الحالي 335 مليار جنيه، وفي العالم المالي المقبل ستصل لـ361 مليار، وهذا من شانه أن ينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الجهاز الإداري للدولة.



