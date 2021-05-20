أحمد موسى: فريد الديب حالته صعبة بعد وفاة ابنته (فيديو)

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بخالص التعازي إلى المحامي فريد الديب، في وفاة ابنته.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «شاركت في الجنازة، فريد الديب لا يتأخر أبدا عن أحد في أي مناسبة»، مؤكدا أن الجميع حرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الجنازة.



وتابع «حرصت على إجراء اتصال هاتفي بالأستاذ فريد الديب، وجدته في حالة صعبة بعد فقدان ابنته، ودخل في نوبة بكاء»، معربا عن أمنيته بتمتع الديب بالصحة.

