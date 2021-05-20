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نجم ليل بديل غلام في نابولي

الخميس 20/مايو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي حدد أحد نجوم ليل الفرنسي من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية بأنه بعد ضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الصيف الماضي فإن نابولي يرغب في التعاقد مع لاعب آخر من ليل الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن اللاعب هو الظهير الدولي الموزمبيقي رينيلدو ماندافا البالغ من العمر27 عاماً وهو أول اسم مطلوب في دفتر المدير الرياضي جونتولي الذي أجرى مفاوضات مع وكيل أعماله.

وأشار الصحيفة الإيطالية إلى أن نابولي يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر جديد ليكون بديلاً للجزائري فوزي غلام الذي تعرض لإصابة قوية جديدة منذ أشهر ويبدو أن مشواره مع البارتينوبي قد إنتهى عملياً.

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نابولي ليل غلام

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