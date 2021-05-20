Advertisements

كارتيرون يُحدد صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

الخميس 20/مايو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مسؤولي الزمالك، احتياجه لتدعيم بعض المراكز خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون طلب التعاقد مع صانع ألعاب قوي، خاصة وأن الفارس الأبيض يعاني في هذا المركز حاليًا، وبخاصة وأنه لا يوجد في هذا المركز سوى يوسف أوباما.

وتابع المصدر، أن كارتيرون طلب التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، وسيراميكا كليوباترا الحالي، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب مع سيراميكا خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر، أن كارتيرون طلب أيضًا التعاقد مع أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز الحالي والزمالك السابق، خاصة وأنه مقتنع بإمكانياته ويرى بأنه قادر على التواجد بجوار طارق حامد.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد إبراهيم كارتيرون دونجا المصري الممتاز الزمالك

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ أقل من ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي وبيراميدز على ضم نجم الفراعنة

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات مايو لطلاب الشهادة الثانوية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ أقل من ساعتين

رسالة ناريه من بايدن لـ "نتنياهو".. تعلن تخلي أمريكا عن ابنتها المدللة والسبب!

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يحدد أهم صفقة في الميركاتو الصيفي

القرار الحاسم.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الصيف

قناة الزمالك: كارتيرون لم يشتقر على الراحلين في نهاية الموسم

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كارتيرون يطلب ضم صفقة جديدة للزمالك في الميركاتو الصيفي

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

11:39 م

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

11:20 م

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

11:33 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله