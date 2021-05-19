رسالة ناريه من بايدن لـ "نتنياهو".. تعلن تخلي أمريكا عن ابنتها المدللة والسبب!

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه العاشر على التوالي، وسط تنديدات عربية واستنكارات ومحاولات من قبل مصر المحروسة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من كون مصر تحاول وقف إطلاق النار بالفعل في قطاع غزة، إلا أن أمريكا والمعروفة بأنها والدة إسرائيل خرجت لتسير عكس الاتجاه مؤكدة بأن لتل أبيب الحق في الدفاع عن نفسها متجاهلة المجازر التي يقوم بها.

ومع ذلك قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرغم من محتواها القوي إلا أن ما تخبئه هذه الرسالة أكثر بكثير مما هو معلن.

رسالة خاصة أقوى مما هو معلن

فعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي أعلن تأييده لكل ما تقوم به إسرائيل من سياسة التصعيد التي ينتهجها نتنياهو تجاه الفلسطينيين وذلك وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز" بالعربية‘ إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كانت قد قالت إن بايدن حمل "رسالة خاصة" مغايرة لنتنياهو.

فقالت الصحيفة الأمريكية إن بايدن قد حذر نتنياهو من أنه لن يكون بوسعه "لفترة طويلة" تحمل الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي والكونجرس على إسرائيل، للمطالبة بالتهدئة ووقف التصعيد.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين على دراية بالمكالمة، أن الرسالة الخاصة التي نقلها بايدن لمحت إلى حد زمني لقدرته على توفير غطاء دبلوماسي لنهج إسرائيل.

دعم وقف إطلاق النار

على الرغم من التحذيرات التي ملأت رسالة بايدن إلأى نتنياهو إلا أن البيت الأبيض كان قد أعلن تأييد الرئيس الأمريكي ودعمه لوقف إطلاق النار، بينما لم يصل إلى حد الدعوة إلى ذلك.

وكان البيان الذي صدر عن البيت الأبيض، الاثنين، أثار انتقادات ضد بايدن لعدم دعوة إسرائيل على تغيير نهجها، رغم الضغوط الدولية المتزايدة.