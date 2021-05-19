عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك









أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن كثرة تغيير مجالس الإدارات يهدم استقرار الأوضاع داخل النادي خاصةً في ظل تربع الفريق على قمة جدول الدوري العام واحتياجه للمزيد من الاستقرار للمحافظة على حظوظه في حسم اللقب .





وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :" أخشى على الزمالك من تكرار سيناريو 2005 ، حينما تناوب على إدارة النادي أكثر من مجلس إدارة، وهو ما أحدث هزة كبيرة داخل صفوف فريق الكرة، وقدم الزمالك موسماً كارثياً وتواجد في المركز السادس في جدول الدوري العام وخرج من كافة البطولات التي شارك فيها".



