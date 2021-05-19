محافظ أسوان يعلن عن حركة محليات تشمل ٦ من رؤساء المراكز والمدن



في أطار السعي الجاد لتحسين معيشة المواطنين وضخ الكوادر البشرية القادرة على التعامل بفاعلية مع القضايا الجماهيرية من خلال التواجد الميداني





أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن حركة تنقلات لرؤساء المراكز والمدن حيث تضمنت الحركة نقل أبراهيم سليمان من رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو، بجانب نقل سيد مدني من رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيسًا لمركز ومدينة كوم أمبو،





كما تضمنت الحركة أيضًا نقل العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو للعمل رئيسًا لمركز ومدينة دراو، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة السباعية، مع نقل العميد عبد الرحمن عامر للعمل رئيسًا لمدينة أبوسمبل السياحية بدلًا من رئيس مدينة كلابشة، في حين تم نقل على ياسين من رئيس مدينة أبوسمبل السياحية إلى رئيس لمدينة كلابشة.