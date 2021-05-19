Advertisements
محافظ أسوان يعلن عن حركة محليات تشمل ٦ من رؤساء المراكز والمدن
الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:39 م
فتح الله رضوان
Advertisements
في أطار السعي الجاد لتحسين معيشة المواطنين وضخ الكوادر البشرية القادرة على التعامل بفاعلية مع القضايا الجماهيرية من خلال التواجد الميداني
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن حركة تنقلات لرؤساء المراكز والمدن حيث تضمنت الحركة نقل أبراهيم سليمان من رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو، بجانب نقل سيد مدني من رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيسًا لمركز ومدينة كوم أمبو،
كما تضمنت الحركة أيضًا نقل العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو للعمل رئيسًا لمركز ومدينة دراو، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة السباعية، مع نقل العميد عبد الرحمن عامر للعمل رئيسًا لمدينة أبوسمبل السياحية بدلًا من رئيس مدينة كلابشة، في حين تم نقل على ياسين من رئيس مدينة أبوسمبل السياحية إلى رئيس لمدينة كلابشة.
Advertisements