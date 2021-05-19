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الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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مازالت الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، حرجة وخاصة سمير غانم، فهو لم يتحسن خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز أفضل نسبيا من زوجها.


وكان قد كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال حسام حسني في لقائه في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" دلال عبد العزيز لا تزال في المستشفى ونسأل أن يتم الله شفاءها على خير ونقوم بزيارتها بصفة دورية ومستمرة في تلقي العلاج".

وتابع :" إن شاء الله وضع دلال عبد العزيز يكون مستقرا في المستقبل القريب".

واختتم :" لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية وهناك خلل بسيط في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه وندعو المصريين بالدعاء له بالشفاء

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