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باريس سان جيرمان يتوج بطلًا لكأس فرنسا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
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حقق فريق باريس سان جيرمان بطولة كأس فرنسا للمرة 14 في تاريخه، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على موناكو 2 / صفر، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 19، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وصالح سان جيرمان جماهيره بعد إخفاق الفريق في التأهل للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بالإضافة إلى العروض المتواضعة التي قدمها الفريق في بطولة الدوري، حيث سيكون عليه الفوز في الجولة الأخيرة على فريق بريست وانتظار أي تعثر للمتصدر ليل الذي سيواجه آنجيه في الجولة ذاتها يوم الأحد المقبل.

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موناكو كأس فرنسا باريس سان جيرمان

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