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صراع مشتعل بين الأهلي وبيراميدز على ضم نجم الفراعنة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل مسؤولو نادي بيراميدز في صراع مع النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع كريم فؤاد، ظهير أيمن نادي النجوم ومنتخب مصر الأوليمبي والمعار لصفوف إنبي حتى نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد صاحب الـ22 عامًا، أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى النادي الأهلي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع، أن مسؤولي نادي بيراميدز يخططون للتعاقد مع كريم فؤاد في الصيف المقبل، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع نادي إنبي هذا الموسم.

وتابع المصدر، أن الأيام الماضية شهدت دخول عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، في مفاوضات مع محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، من أجل حسم صفقة كريم فؤاد، في الصيف المقبل.

وأشار المصدر، أن رئيس النجوم طلب تأجيل المفاوضات حتى نهاية شهر مايو الجاري، لحين معرفة قرار نادي إنبي النهائي بشأن تفعيل عقد شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه من عدمه.

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