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شركة فرنسية: نتواصل مع مصر لتطوير منظومة التأمين الصحي

الخميس 20/مايو/2021 - 06:14 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
شيماء حسن
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قال وجدي زهران، رئيس إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات الطبية، إنه حتى الآن تم تطعيم 20 مليون فرنسي بلقاح كورونا، مؤكدًا أن هناك اهتمام فرنسي بتطوير النظم الصحية لمواجهة كورونا.

وأضاف "زهران" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأربعاء أن فرنسا قامت بإغلاق عام للبلاد لفترة طويلة وهذا ساهم بصورة كبيرة في السيطرة على نسبة الإصابات بالفيروس، موضحًا أنها بدأت حاليًا في فك القيود بشكل تدريجي التي فرضتها على المواطنين.

وأشار إلى أن هناك إقبال من الأطباء على تلقي لقاحات فيروس كورونا، مضيفًا أن كل اللقاحات لها أعراض جانبية ولكن لابد من الاهتمام بالتطعيم على غرار الاهتمام بالتكنولوجيا.

وكشف عن ظهور حالات بسيطة للسلالة الهندية لفيروس كورونا في فرنسا وهو ما دفع المسئولين إلى إصدار قرار بمنع الطيران بين فرنسا والهند وباكستان، مستطردًا "مصر تمتلك العامل البشري المتميز في مجالات التكنولوجيا، وهناك تواصل مع وزارة الصحة المصرية لتطوير منظومة التأمين الصحي".

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