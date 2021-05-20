مستشار الرئيس يكشف مستجدات الحالة الصحية لسمير غانم

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن مستجدات حالة الفنان سمير غانم، قائلًا إنه يتابع إعلاميًا حالة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "حالتهم ما زالت محتاجة إلى المزيد من الرعاية".



وتصدرت الفنانة دنيا سمير غانم ابنة النجمين الكبيرين، اليوم الأربعاء، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب كشفها عن تطورات الحالة الصحية لوالديها.



طلب دنيا سمير غانم من جمهورها



وأثارت دنيا سمير غانم مشاعر الجمهور المحب لها ولوالديها حينما دعت لهما بالشفاء العاجل وطالبت الجمهور بالدعاء لهما، وذلك عقب تدهور حالتهما الصحية.



صورة دنيا سمير غانم ووالديها



ونشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة لها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، لوالدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها الجميلة دلال عبدالعزيز، مطالبة الجمهور بالدعاء لهما.



حالة والدي دنيا سمير غانم الصحية



وأوضحت دنيا سمير غانم أن الحالة الصحية لوالديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، زادت سوءًا وأنها في المراحل الحرجة، لتلقى تعاطفًا كبيرًا مع جمهورها المتابع لها.

