التفتيش الصيدلي وحماية المستهلك بالفيوم يشنان حملة على الصيدليات لضبط مخالفات الأسعار



تمكنت اليوم الأربعاء، إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم وجهاز حماية المستهلك بالفيوم بإشراف النقابة الفرعيه لصيادلة الفيوم يشن حملات لضبط مخالفة البيع بازيد من السعر الرسمي ومخالفة بيع الأدوية البشرية للجمهور عن طريق مخازن الأدوية.



وأكدت الدكتورة رشا هلال المشرف علي الحمله أنه تم ضبط صيدليتين داخل دائرة بندر الفيوم لبيع عقار سوليميدرول فيال بأعلى من السعر الرسمي لها.



ولم تسفر الحملة عن ضبط اي من المخازن لمخالفة البيع للجمهور.



ويقول الدكتور ربيع السوداني، نقيب صيادلة الفيوم أن عقار "سولو - ميدرول" يستخدم في علاج الحالات المختلفة من الألتهابات مثل: التهاب المفصل، التهاب الكلوة الذئبى الصدفية، التهاب القولون المتقرح، الحساسية وغيرها من الحالات التي تصيب الجلد، الرئتين، العيون، المعدة ،الجهاز العصبي وخلايا الدم.