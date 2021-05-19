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أحمد مجدي فى أحدث جلسة تصويرية له

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان أحمد مجدي متابعيه وجمهوره، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.




ونشر أحمد مجدى صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وعلق قائلاً “ هانت ”، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.



وشارك الفنان أحمد مجدي ، في مسلسلين هذا العام خلال موسم الدراما الرمضاني، الأول مسلسل “قصر النيل” ويجسد خلال أحداثه شخصية المحقق خالد نوح، والثاني مسلسل “بنت السلطان” ويقدم خلال أحداثه شخصية حسام، المحب الذي لا يتأخر لحظة في معاونة حبيبته.

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