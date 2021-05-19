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حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبدالباقى، اليوم حملة لمتابعة مدي التزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق التى أقرتها الدولة منعا لإنتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع حيث تشكلت حملة قادها السادة نائبى رئيس حى غرب المنصورة
والدكتورة منى المتبولى، ومحمد أنور ومسئولى الأشغالات والايرادات والمتابعة الميدانية بحى غرب المنصورة، وبالمرور تبين إلتزام كافة المنشآت بتنفيذ القرار بستثناء عدد قليل، وقد تم الأغلاق الاجبارى لتلك المنشأت والزامهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وتحرير المخالفات اللازمة لذلك

وياتى ذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد
وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”.

ومن ناحيتك اكد محمد عبدالباقي ان الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات اعدتها رئاسة الحي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة منعا لإنتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

واكد عبدالباقي تركيز حملة اليوم علي القرار الخاص بإغلاق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة ٩ مساءا مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد ٩ مساءا.
، إلى جانب حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق
حملة مكبرة بالمنصورة لإلزام المنشأت التجارية بمواعيد الغلق

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