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أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مستشفى للرعاية الطبية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية تتمثّل في إنشاء مستشفى للرعاية الطبية الممتـدة والنقـاهة وتشغيله وصيـانته عبر بوابة الاستثمار البلدي " فرص".

 

وأوضحت الأمانة أن الموقع الاستثماري يقع علي طريق سالم بن عبيد و بمساحة تبلغ ١٤,٣٨٢,٧٨ متراً مربعاً، وبمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصاً على تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

 

ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حدّدت تاريخ 24 / 05 / 2021م موعداً لقبول العطاءات وفتح المظاريف.

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امانة المدينة المنورة المدينة المنورة

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