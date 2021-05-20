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خافت من كورونا فماتت بالكحول.. وفاة سيدة اشتعلت بها النيران في بورسعيد

الخميس 20/مايو/2021 - 02:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء الريس
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توفت سيدة تدعى علياء سالم محمود، تبلغ من العمر 52 عامًا، وتسكن في 57 شارع 23 يوليو بنطاق حي العرب ببورسعيد، يوم الأربعاء، نتيجة حروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة بالجسد.

تلقى اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالواقعة، وتم تحرير المحضر، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيّن أنّ السيدة كانت تقوم بتنظيف ملابسها ويديها بالكحول للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فأمسكت بها النيران، وحُجزت بمستشفى السلام وخضعت للعلاج، إلا أن وافتها المنية متأثرة بالحريق.

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