عاجل..حبس طبيب أسنان يتحرش بموظفة داخل عيادته بالطالبية

أمرت النيابة العامة، بحبس طبيب أسنان لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بموظفة داخل عيادته بمنطقة الطالبية بالجيزة.



اتهمت موظفة بإحدى المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، طبيب أسنان بالتحرش بها، خلال تواجدها داخل عيادته بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغًا من موظفة بإحدى المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بقيام طبيب أسنان بالتحرش بها، أثناء تواجدها داخل عيادته بنطاق القسم.



تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الغرب، توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وتمكنت مأمورية بإشراف المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة من القبض عليه وإقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وأحاله اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

