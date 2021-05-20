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"القومي للمسرح" يعلن عن بدء ورشة تدريب لاكتشاف المواهب الفنية من ذوي الهمم

الخميس 20/مايو/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، عن بدء ورش تدريب المواهب الفنية لأبنائنا من ذوي الهمم الموهوبين في مجال الموسيقي والغناء(مجانا).

وهذا الأمر يقدم بدعم كامل من وزارة الثقافة، ويقوم بتدريب البراعم الفنانة أنغام مصطفى.

التقديم بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - 9 شارع حسن صبري - الزمالك، من التاسعة صباحاً حتي الثانية والنصف مساءً، وذلك بدءا من يوم الخميس الموافق 2021/5/20 حتى الخميس الموافق 2021/5/27.

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