Advertisements

أمطار ورياح.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الخميس 20/مايو/2021 - 03:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 20 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
أمطار ورياح.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس
أمطار ورياح.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرص أمطار خفيفة طقس اليوم طقس بوابة الفجر اليوم الفجر الطقس

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول تعليق من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بعد الاستقالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي وبيراميدز على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات مايو لطلاب الشهادة الثانوية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

7 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الوضع سيء.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الخميس

أمطار ورياح على هذه المناطق.. مفاجآت بشأن طقس اليوم

استمرار الرياح والأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس 10 رمضان

بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح وأمطار رعدية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

11:39 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

07:01 م

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

11:20 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله