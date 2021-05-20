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أمطار ورياح.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس
الخميس 20/مايو/2021 - 03:57 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 20 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
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