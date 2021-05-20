احذر مخاطر شركات التداول النصابة

، لأن ترخيص شركات الفوركس من العوامل المهمة للغاية للحكم بمصداقية وموثوقة شركات التداول، فالابتعاد عن شركات التداول النصابة أصبح مطمح كل شخص مبتدئ في مجال التداول، لأن قلة الخبرة والمعرفة لدى الشخص المبتدئ تجعله فريسة سهلة لشركات التداول النصابة، لذلك وجب الحذر من مخاطر شركات التداول النصابة والابتعاد عنها.

من أكثر العبارات التي يبحث عنها أي متداول يرغب في دخول مجال التداول تتمحور حول فكرة كيف

ما هي شركات التداول النصابة؟

هي عبارة عن شركات تداول وهمية لا تخضع لأي ترخيص مالي قوي، وتعمل على إيهام المستثمرين والعملاء بكونها شركة تداول رسمية وموثوقة ومسجلة تحت تراخيص قوية، وتلجأ إلى تزوير اسم الترخيص الضعيف الذي تعمل من خلاله إلى اسم ترخيص قوي وتقوم عبر موقعها الإلكتروني بكتابة اسم الترخيص القوي وإخفاء معلوماتها الحقيقية، بالإضافة إلى أنها تتواصل مع المستثمر أو العميل المحتمل بكل الطرق الممكنة وتقديم كافة الإجراءات الممكنة له بهدف اصطياده للقيام بعملية إيداع معها، ومن ثم بعد القيام بعملية الإيداع يتم النصب عليه بشكل تدريجي لكي لا يشعر بالأمر إلا بعد فوات الأوان.

طرق التعرف على شركات التداول النصابة؟

هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للتعرف على شركات التداول النصابة، ومن هذه الطرق ما يلي:

البحث عن كافة المعلومات التي تتعلق بشركة التداول، فمن خلال عملية البحث المعمقة عبر الإنترنت تستطيع معرفة شركات التداول النصابة من الشركات الموثوقة والحقيقية.

شركات التداول النصابة تبدأ بالتواصل مع العميل المحتمل عبر البريد الإلكتروني في بداية الأمر بإرسال رسالة له عبر البريد الإلكتروني، وتكون بطابع موثوق للغاية من خلال بريد إلكتروني احترافي تابع للشركة نفسها، بهدف إقناعه أنها من الشركات الموثوقة، ففي هذه الحالة تكون هذه الشركة نصابة بنسبة كبيرة للغاية.

الإعلانات التي تقوم بها شركات التداول النصابة عادة ما تكون مريبة للغاية، كأن تجد في الإعلان صور لقصور وسيارات مع شخص أمامك يقول لك لقد حصلت على هذه السيارة من خلال تداول شهر واحد مع الشركة ويذكر اسم الشركة، فهذه من طرق النصب المنتشرة التي تتبعها هذه الشركات النصابة لاستدراج المستثمرين وسرقة أموالهم بعد إيداعها لديها.

عندما تجد وعوداً بالثراء السريع ومنح بونص كبير على إيداعك تأكد تماماً من أن هذه الشركة هي شركة تداول نصابة 100%.

لا تحمل شركات التداول النصابة أي تراخيص في كثير من الأحيان، بل تحاول اقناع المستثمر الجديد في هذا المجال بأن لديها تراخيص قوية والحقيقة خلاف ذلك، فالتراخيص القوية معروفة للغاية وعند البحث عن اسم الشركة ستجد أنها لا تحمل أي ترخيص أو تعمل تحت ترخيص ضعيف لذلك فتجنبها فوراً.

شركات التداول النصابة تقدم الكثير من التوصيات المتعلقة بفتح وإغلاق الصفقات تقدمها للمستثمر مجاناً فور إيداعه لديهم، والغرض من هذه التوصيات التسبب في خسارة المتداول وإضفاء صفة الشرعية على هذه الخسارة وأن المتداول هو الذي قام بخسارة ماله وحده وليست التوصيات هي المشكلة.

تتلاعب شركات التداول النصابة بالشموع وبأسعار التداول، حيث تقوم بعرض أسعار غير حقيقية ومخالفة لأسعار السوق الحقيقية بغرض التسبب بخسارة المتداول لرأس ماله في أسرع وقت ممكن.

طرق التأكد من شركات التداول المرخصة:

دائمًا من نرى عبارة تأكد من ان شركة الفوركس مرخصة أمامنا عندما نتصفح أي موقع من المواقع التي تتحدث عن التداول، لذلك فإن طرق التأكد من شركات التداول المرخصة عديدة ومنها ما يلي:

أن تكون شركة التداول تابعة لأحد الهيئات التنظيمية المالية القوية وحاصلة على ترخيص من هذه الهيئات المعروفة والمشهورة على مستوى العالم، ويتم التأ:د من هذا الأمر من خلال فحص رقم الترخيص الخاص بالشركة وهل هو موجود بالفعل أم هو رقم وهمي لا وجود له.

شركات التداول المرخصة تقدم خيارات واسعة من خدمات التداول المالية، بحيث يقوم المتداول باختيار الخدمة التي يريدها من خدمات التداول، وهذا الأمر لا يتوفر في الشركات النصابة التي لا تستطيع على الإطلاق تقديم جميع خدمات التداول وتحمل تبعاتها وتحمل الرقابة المالية عليها من قبل الهيئات المالية المختلفة.

شركات التداول الموثوقة يوجد لها مقرات عديدة على أرض الواقع يمكن للعملاء الذهاب إليها ومراجعة الشركة والاستفسار منها عن جميع التساؤلات والمشكلات التي تواجههم.

منصة التداول لدى الشركات الموثوقة تكون سريعة الاستجابة بشكل كبير وتقوم بتنفيذ الصفقات خلال أجزاء من الثانية الواحدة ولا تتأخر في تنفيذ الصفقات، لأن تأخر تنفيذ الصفقات إشارة واضحة على نصب الشركة.

طريقة إجابة خدمة العملاء على أسئلتك الدقيقة تعطيك إنطباع عن موثوقية الشركة من عدمها، فلو كانت إجابات سريعة وواضحة ودقيقة للغاية فهذا يعني بأن الشركة من الشركات الموثوقة.

شركات التداول الموثوقة لا تقدم استشارات مالية أو خدمة إدارة المحافظ للمستثمرين لديها على الإطلاق، كون إدارة المحافظ تتطلب حصول الشركة على ترخيص مستقل خاص بهذا الأمر.

شركات التداول الموثوقة تعتمد طرق الدفع الرسمية والتي تم المصادقة عليها بشكل عالمي مثل: الإيداع البنكي، الإيداع من خلال البطاقات الائتمانية مثل: فيزا، ماستر كارد، وكذلك الإيداع من خلال معالجات الدفع الثالث المعتمدة مثل: سكريل، نتلر، ويب موني.





وعلى الرغم من ذلك تبقى مخاطر التعرض للاحتيال والنصب من قبل شركات التداول الوهمية والنصابة قائمًا لذلك وجب الحذر والبحث كثيراً قبل القيام بالإيداع مع شركة من شركات التداول، وستجد العديد من شركات التداول الموثوقة بكل تأكيد عند بحثك بشكل سريع عبر شبكة الإنترنت.