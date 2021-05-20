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قائمة الرجاء المطروحي لمباراة دمنهور بالقسم الثاني

الخميس 20/مايو/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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أعلن أبو العينين الشحاته المدير الفني للرجاء للمطروحي قائمة فريقه لمواجهة نادي دمنهور اليوم الخميس في المباراة التي ستقام في الرابعة عصرا بملعب المدينة الشبابية بأبو قير بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة ال22للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

وضمت القائمة كل من :محمود حربي، وأحمد خير، وسعيدأحمد، ومحمد باستن، ومحمد اسماعيل، وأمير صابر، ووليد خميس، وحسين سمير، وإبراهيم جمال، وعمر عطيتو، وجون سيلا، ومحمود سمير، وسعد ماردونا، وخالد الشيخ، وعبد الحميد ميدو، ورزق عبد الحليم، وسعيد مخيمر، ومحمود مقلد، وإسلام الفولي، وعزت جمال.

ويحتل الرجاء المركز السابع برصيد 27 نقطه من 21 مباراة جمعهم من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 9مباريات، والخسارة في 6 مباريات.

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