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وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: الرسوم المسيئة للرسول "مستفزة"

الخميس 20/مايو/2021 - 01:10 ص
جاك لانج
جاك لانج
شيماء حسن
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كشف جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، عن تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "لانج" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أجريت مع الرئيس السيسي مناقشات هامة وشرح لي كيف أن المصريين يعتبرون داليدا مغنية مصر من مصر وكيف أن أم كلثوم محل تقدير كبير للفرنسيين".

وتابع "عندما كنت طالبًا حضرت حفل لأم كلثوم في القاهرة، وحصلت على تذكرة الحفل بصعوبة، وهي لها مكانة خاصة في حياتي ولا يمكنني أن أنسى هذا الحفل الرائع".

وأضاف: "التقيت أيضًا بالمخرج يوسف شاهين وساعدته على تصوير فيلم عن نابليون بونابرت في مصر"، مضيفًا "نعمل في معهد العالم العربي على تعزيز جسور الصداقة والتواصل ونقوم بتنظيم معرضا لكبار المطربين العرب".

وعن أزمة الرسوم الفرنسية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم استطرد وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: "أرفض الرسوم المسيئة، وكانت مستفزة ويجب تصحيح المفاهيم حول الثقافة الإسلامية وأرى أن هذه الرسوم سببها الجهل بالحضارة الإسلامية، حيث أن الجهل هو مصدر للإرهاب".

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الكلمات المفتاحية

وزير الثقافة فرنسا الرسوم المسيئة

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