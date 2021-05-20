تصريحات نارية لوزير الري بشأن سيناريوهات التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة



واستطرد "نسعى حاليًا لأن يكون هناك بنية تحتية تقدر تستحمل السيول أو الفيضانات أو الجفاف أو تغيرات مناخية الطبيعية أو خارجية وسد النهضة يعتبر أحد صدمة من الصدمات التي ستنتقص من كمية المياه التي تصل إلينا لأنه يعتبر جفاف صناعي".

وأوضح وزير الموارد المائية والري، إن الملء الأول لسد النهضة أثر على السودان بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه تسبب في ثلاث مشاكل لها، متابعًا "حدث لها في البداية جفاف وبعد إطلاق المياه من سد النهضة حدث لها فيضانات تزامنًا مع السيول".



واستكمل حديثه"بعدها قامت إثيوبيا بفتح البوابات وإطلاق كمية من الطمي تسبب في تعكير مياه الشرب في السودان، ولا يجب أن نأخذ تأثير السد بهزار، ولكن مصر خلال الخمس سنوات الماضية كانت تستعد لحدوث الملء ببعض الإجراءات للحفاظ على مواردها المائية".



وأضاف "قامت مصر بتحديد مساحات زراعة بعض المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل القصب والموز والأرز، وإنشاء 120 محطة لتحلية المياه، وأكبر محطتين في العالم لمعالجة الصرف الزراعي بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع والاعتماد على الري الحديث وهذا من شأنه تقليل صدمة الملء الثاني للسد والتقليل من تأثيرها".



وأكد وزير الري والموارد المائية "ندير المياه في مصر بالشعرة، وندير الفيضان والجفاف باحترافية ونواجه كل التحديات، ونعمل على مشروع تبطين الترع ومشروعات أخرى لزيادة القدرة على تحمل الصدمات في أي وقت، ومازالنا نسعى للوصول إلى اتفاق ملزم ومرضي بين الدول الثلاث، لأن عدم الوصول إلى اتفاق يمثل مشكلة للجميع وليس لطرف على حساب آخر، وسيدخلنا في دوائر أخرى إحنا في غنى عنها وهو أمر مهم للدول الثلاث بالتساوي".

أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك ثلاث سيناريوهات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة في حال أصرت إثيوبيا على الملء في الموعد الذي أعلنته دون الوصول إلى اتفاق ملزم مرضي للثلاث دول.وأضاف "عبد العاطي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن السيناريو الأول يتمثل في حدوث فيضان عالي مع الملء الثاني لسد النهضة، ولكن في المناسيب الآمنة التي تستطيع معه بحيرة السد العالي من امتصاص هذه الصدمة.وأشار إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في حدوث فيضان متوسط مع الملء الثاني لسد للنهضة، أما الثالث وهو الأسوأ يتمثل في حدوث الملء الذي يعتبر جفاف صناعي سينتقص من كمية المياه التي تصل إلى مصر مع حدوث جفاف طبيعي والذي من الممكن معه أن يتسبب في مشاكل كبيرة.وأوضح أن الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر بشكل كبير على مصر والسودان خاصة إذا كان هناك جفاف، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تستهدف خلال هذا الملء تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه.ولفت أن هناك مؤشرات تشير إلى وجود مشاكل فنية تمنع إثيوبيا من تخزين هذه الكمية من المياه، ولكنها مؤشرات غير مؤكدة حتى الآن، مؤكدًا أن مصر جاهزة بوجود بنية تحتية قوية للموارد المائية في حالة الملء الثاني لسد النهضة.