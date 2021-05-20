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7 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

الخميس 20/مايو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام طلائع الجيش، في بطولة الدوري، دون عدة عناصر أساسية بسبب الإصابات المختلفة.

ويلتقي الزمالك بنظيره طلائع الجيش مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعه مساء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض الموقع الرسمي للزمالك غيابات الفريق أمام طلائع الجيش:-
يغيب محمد أبو جبل حارس مرمى 
الزمالك عن مواجهة طلائع الجيش، بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا.

ويغيب محمود علاء مدافع الفريق هو الأخر، بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة، تعرض لها في المباراة الماضية أمام إنبي .

ويتواصل غياب عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في الركبة .

كما يفتقد الزمالك لخدمات يوسف إبراهيم أوباما بسبب إصابته، وحرص الجهاز الفني والطبي على منحه راحة على أن يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة .

وتضم قائمة الغائبين المغربي حميد أحداد الذي يعاني من الإصابة بالتواء في الكاحل والتي تعرض لها خلال مباراة إنبي الماضية.

كما يغيب الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وإمام عاشور بسبب الإيقاف .

وحسم الزمالك مواجهة الدور الأول بثلاثية حملت توقيع يوسف أوباما وإمام عاشور (هدفين) وللمفارقة يغيب الثنائي عن اللقاء.

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كارتيرون بسبب الإصابة الزمالك الدوري المصري

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