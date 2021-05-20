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أزمة منتظرة في برشلونة.. طالع التفاصيل

الخميس 20/مايو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني أوصى مجلس إدارة النادي بالعديد من الخطوات من أجل حل المشاكل الرياضية والمالية للفريق.

وأكدت محطة TV3 التلفزيونية الإسبانية أن مخطط أليماني لإعادة برشلونة إلى الواجهة سيكون الاعتماد على عدد أقل من اللاعبين مع رواتب أقل.

وأوضحت المحطة الإسبانية أن أليماني قام بوضع مقارنة بين رواتب النجوم في الفرق الكبرى ونتائج المباريات وتبين معه أن وضع برشلونة كان سليما لكنه أكد أن تواجد النجوم لا يعني نتائج جيدة بالضرورة.

و أشارت المحطة الإسبانية إلى أن أليماني طالب بتقليل عدد اللاعبين وتخفيض الأجور في الفرق الاحترافية وهم : الفريق الأول والفريق الرديف وفريق السيدات.

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برشلونة وأتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني اخبار برشلونة

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