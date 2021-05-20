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مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)

الخميس 20/مايو/2021 - 07:25 ص
كتاب حول القدس
كتاب حول القدس
محمود الجلاد
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نشر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، كتابًا تعريفيًا جديدًا، عبارة عن ملخص للأطفال يُبنى به وعي الأجيال القادمة بأن القدس الشريف والجامع الأقصى أمانة في أعناقهم.

ويقدم الكتاب شرحًا مبسطًا ومفيدًا للأطفال والكبار للتعريف بالقضية، ويوضح مكانة القدس، وماذا حدث في حي الشيخ جرّاح، ومن هم الصهاينة ومعالم عدوانهم على البلاد.

ويوجه الكتاب رسائل ومعلومات للأجيال القادمة عن الأقصى ومساحته ومشتملاته، وما واجبهم تجاه المسجد الأقصى.

وأكد "الأزهري"، أن حقيقة القضية الفلسطينية يجب توريثها إلى الأجيال القادمة للحفاظ على الأمانة والقدس يمثل رمزية في قلوبنا غير قابلة للاحتلال ولا التشوية.

وتابع، أن مصر دعمّت القضية الفلسطينية في العديد من المحاور ومنها فتح كافة المرافق المصرية لمساعدة الفلسطينيين مثل المستشفيات ومعبر رفح، بالإضافة إلى إمداد الفلسطينيين بالمواد الغذائية التي يحتاجون إليها، مؤكدًا أن إسرائيل سعت بكل الطرق الملتوية الخبيثة لتزوير التاريخ بمنتهي الحرفية والعمق كما أنهم حاولوا تزوير حقيقة الحرب، وهذا يؤكد أن القضية قضية وعي.
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)
مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)

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