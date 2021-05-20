مستشار الرئيس ينشر كتابًا تعريفيًا للأطفال عن القدس الشريف (صور)

نشر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، كتابًا تعريفيًا جديدًا، عبارة عن ملخص للأطفال يُبنى به وعي الأجيال القادمة بأن القدس الشريف والجامع الأقصى أمانة في أعناقهم.





ويقدم الكتاب شرحًا مبسطًا ومفيدًا للأطفال والكبار للتعريف بالقضية، ويوضح مكانة القدس، وماذا حدث في حي الشيخ جرّاح، ومن هم الصهاينة ومعالم عدوانهم على البلاد.





ويوجه الكتاب رسائل ومعلومات للأجيال القادمة عن الأقصى ومساحته ومشتملاته، وما واجبهم تجاه المسجد الأقصى.





وأكد "الأزهري"، أن حقيقة القضية الفلسطينية يجب توريثها إلى الأجيال القادمة للحفاظ على الأمانة والقدس يمثل رمزية في قلوبنا غير قابلة للاحتلال ولا التشوية.



