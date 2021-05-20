الصحة: مصر في قلب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.. وهذه إجراءات العزل المنزلي

أوضحت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا حاليًا.



وقالت "نهى" في لقائها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن مصر حاليًا في قلب الموجة الثالثة، مستطردة "كنا نتمنى ألا تزيد أعداد الإصابات وتبدأ الأعداد في الانخفاض ولكن هذا مرهون بوعي المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية".



وأضافت "التطعيم لن يؤتي بثماره ولن تظهر نتائجه قبل تغطية فئة كبيرة من المستهدفين باللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية"، مشيرة إلى أن هناك تفاوت في أعداد الإصابات من محافظة إلى أخرى منذ بداية الموجة الأولى وحتى الموجة الثالثة.



وأكدت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن قرارات الحكومة كانت للحد من التكدسات خاصة في وسائل المواصلات والأماكن المغلقة وتقليل الحضور فيها للحد من زيادة أعداد الإصابات اليومية.

وأشارت إلى أن أعداد لقاحات فيروس كورونا في مصر حاليًا شارفت على 4 مليون جرعة، مشيرة إلى أن هذه الكميات كافية لتطعيم الجرعة الأولى والثاني لمن قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي اللقاحات حتى الآن.



وأوضحت أنه متوقع خلال الفترة المقبلة وصول 2 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ونصف مليون جرعة من سينوفارم، مشيرة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وصول المواد الخام للبدء في تصنيع لقاح سينوفاك.



ولفتت إلى أنه خلال السنة الأولى من تصنيع لقاح سينوفاك الوصول إلى 40 مليون جرعة والتي ستكون كافية لتغطية الاحتياج المحلي وأن يكون هناك فائض للتصدير للدول المحيطة، مؤكدة أن هناك فروق بسيطة بين اللقاحات في نسبة الأمان والفاعلية وطريقة التصنيع.

وأوضحت أن المواطنين الذين يعانون من بعض الأمراض المناعية ومثبطات المناعة يفضل استخدام لقاح سينوفارم، مستطردة "متلقي اللقاح ليس من حقه اختيار التطعيم الذي سيقوم بالتلقيح به، ووفقًا لما قالته منظمة الصحة العالمية أنه متى توفرت اللقاحات فيجب تلقيها أيا كانت نوعها".

وأوضحت أن هناك منظومة لمتابعة العزل المنزل تتولى القيام بقياس نسب الأكسجين في الدم وقياس درجات الحرارة والقيام بالزيارة المنزلية لمتابعة حالة المرضى، ولكن من الملاحظ أن هناك حالة من التهاون في تطبيق إجراءات العزل المنزلي.



وتابعت "فترة العزل المنزلي يتم تحديدها بـ 10 أيام من عدم ظهور الأعراض، أو 13 يومًا من انتهاء ظهور الأعراض سواء الكحة أو ارتفاع في درجات الحرارة ولكن حاسة الشم والتذوق قد تأخذ وقت أطول"، محذرة المواطنين الذين قد يكونوا مصابين ولم تظهر عليهم أعراض ويصرون على التنقل وخرق إجراءات العزل وهذا قد يتسبب في انتقال العدوى بصورة كبيرة، كما حذرت من تأخر المصابين في الوصول إلى المستشفيات خاصة مرضى السكر والذي قد يؤثر على حالتهم الصحية بصورة كبيرة.



وأكدت أن أعداد من قاموا بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني لتلقي لقاحات فيروس كورونا وصل إلى أكثر من 3.5 مليون شخص حتى الآن، موضحة أنه خلال شهر مايو الجاري وأول يونيو المقبل سيكون هناك وفرة في اللقاحات سواء المستوردة أو التي سيتم تصنيعها في مصانع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات.



وأشارت إلى أن هناك استهداف خلال الفترة الحالية لتغطية أكبر فئة من المواطنين خلال أقل فترة وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة أو المشاكل في حال الإصابة، موضحة أن المناعة لا يكتسبها الجسم إلا بعد فترة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح وهذا يعني ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.