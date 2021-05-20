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مديرة صندوق النقد الدولي: صمود الاقتصاد المصري أمام كورونا تأكيد على قوته

الخميس 20/مايو/2021 - 08:09 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج ناجح على المستوى العالمي.

وأضافت "جيورجييفا"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا تأكيد على قوة هيكل الاقتصاد.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنها ناقشت مع الرئيس السيسي دور البنية التحتية في دعم اقتصاد القارة الأفريقية.

وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصادات الدول، مشددة على أنه يجب الإسراع في توفير لقاح كورونا للجميع في مختلف أنحاء العالم.

وتابعت "جيورجييفا"،: "نتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في 2021، ونتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الأفريقي إلى 2.3% خلال 2021".

وأشارت إلى أن أفريقيا ستحصل على 33 مليار دولار دعمًا من صندوق النقد الدولي، متابعة: "نتطلع إلى زيادة الموارد المالية الخاصة بالقارة الأفريقية"، موضحة أن القطاع الخاص محرك قوي للاقتصاد سواء على مستوى العالم أو القارة الأفريقية.

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