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احذر.. 5 سلوكيات خاطئة تتسبب في وفاة ثلث مرضى السرطان (إنفوجراف)
الخميس 20/مايو/2021 - 07:54 ص
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا توعويًا، حذرت خلاله مرضى السرطان، مؤكدة أن ثُلث وفيات المصابين بهذا المرض تقريبًا تحدث بسبب 5 سلوكيات صحية وغذائية خاطئة.
وجاءت السلوكيات الـ5 الخاطئة كالتالي:
_ عدم تناول الخضروات والفاكهة بشكل كاف.
_ زيادة وزن الجسم.
_ قلة النشاط البدني.
_ شرب الكحوليات.
_ التدخين.
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