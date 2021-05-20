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احذر.. 5 سلوكيات خاطئة تتسبب في وفاة ثلث مرضى السرطان (إنفوجراف)

الخميس 20/مايو/2021 - 07:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا توعويًا، حذرت خلاله مرضى السرطان، مؤكدة أن ثُلث وفيات المصابين بهذا المرض تقريبًا تحدث بسبب 5 سلوكيات صحية وغذائية خاطئة.

وجاءت السلوكيات الـ5 الخاطئة كالتالي:
_ عدم تناول الخضروات والفاكهة بشكل كاف.
_ زيادة وزن الجسم.
_ قلة النشاط البدني.
_ شرب الكحوليات.
_ التدخين.
احذر.. 5 سلوكيات خاطئة تتسبب في وفاة ثلث مرضى السرطان (إنفوجراف)
احذر.. 5 سلوكيات خاطئة تتسبب في وفاة ثلث مرضى السرطان (إنفوجراف)

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وفيات وزارة الصحة مرضى السرطان بوابة الفجر الفجر الصحة السرطان

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