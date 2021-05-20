احذر.. 5 سلوكيات خاطئة تتسبب في وفاة ثلث مرضى السرطان (إنفوجراف)

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا توعويًا، حذرت خلاله مرضى السرطان، مؤكدة أن ثُلث وفيات المصابين بهذا المرض تقريبًا تحدث بسبب 5 سلوكيات صحية وغذائية خاطئة.





وجاءت السلوكيات الـ5 الخاطئة كالتالي:

_ عدم تناول الخضروات والفاكهة بشكل كاف.

_ زيادة وزن الجسم.

_ قلة النشاط البدني.

_ شرب الكحوليات.