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"خالد منتصر": لابد من مواجهة المستنقع الفكري والورم الإخواني السرطاني (فيديو)
الخميس 20/مايو/2021 - 04:29 ص
كساب أحمد
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علق الكاتب والباحث الدكتور خالد منتصر، على وصف أستاذ جامعي بجامعة طنطا للإرهابي سيد قطب بالشهيد، قائلًا: "حوالي 90% ممن قاموا بالعمليات الإرهابي طلاب، فخلية النائب العام طلاب، ومن فجر معهد الاورام طالب، في الجماعات المصرية بما فيهم طلاب بجامعة الازهر"
وتابع "منتصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن عقول الإرهابيين تشكلت على يد بعض الأساتذة الجامعيين الذين لديهم فكر متطرف، مشددًا على ضرورة مواجهة هذا المستنقع الفكري من خلال حماية الطلاب.
وأضاف: "الورم الإخواني السرطاني لا يعالج بمد الشرايين إليه.. الغرغينة لا يتحملها الجسد ولا يستطيع أن يحي بها، والإخوان غرغينة في جسد هذا الوطن"، لافتا إلى أن الاستاذ الجامعي الذي وصف سيد قطب بالشهيد كان مرشح في عهد الإخوان، بان يكون احد أعضاء لجنة كتابة الدستور
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