"خالد منتصر": لابد من مواجهة المستنقع الفكري والورم الإخواني السرطاني (فيديو)

علق الكاتب والباحث الدكتور خالد منتصر، على وصف أستاذ جامعي بجامعة طنطا للإرهابي سيد قطب بالشهيد، قائلًا: "حوالي 90% ممن قاموا بالعمليات الإرهابي طلاب، فخلية النائب العام طلاب، ومن فجر معهد الاورام طالب، في الجماعات المصرية بما فيهم طلاب بجامعة الازهر"





وتابع "منتصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن عقول الإرهابيين تشكلت على يد بعض الأساتذة الجامعيين الذين لديهم فكر متطرف، مشددًا على ضرورة مواجهة هذا المستنقع الفكري من خلال حماية الطلاب.



